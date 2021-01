Milano, 11 gen. (Adnkronos)

Niente show dal vivo per Dolce&Gabbana. I due stilisti avrebbero dovuto presentare live le nuove collezioni maschili per l'autunno-inverno 2021-2022 ma a causa della situazione pandemica e in attesa del nuovo dpcm, la maison ha deciso di rinunciare alle sfilata, in programma per sabato prossimo.

"Con la situazione contingente legata al Covid, sono venute a mancare le condizioni indispensabili per la realizzazione della nostra sfilata - fanno sapere Dolce&Gabbana -. È stato pertanto deciso di cancellare il prossimo show uomo, che era previsto sabato 16 gennaio alle 15.30". Sulla stessa scia anche Fendi, che sfilerà a porte chiuse, sabato pomeriggio, nell'headquarter di via Solari, a Milano. Dolce&Gabbana era una delle quattro griffe (con Etro, Fendi, K-Way) che avrebbe dovuto andare in scena live.

La decisione di Dolce&Gabbana ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori. Il duo creativo era stato tra i primi, nel luglio scorso, a tornare a sfilare dal vivo con la collezione uomo presentata nel campus dell'università dell'ospedale Humanitas di Milano. Anche a settembre i due stilisti hanno sfilato a Firenze con due show dedicati ad alta moda e alta sartoria.