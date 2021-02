Coronavirus Emilia Romagna, 2.092 nuovi casi e 33 morti: bollettino 25 febbraio

(Adnkronos)

Sono 2.092 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti. I tamponi fatti sono stati 40.804. La percentuale dei nuovi positivi è del 5,1%.

Da ieri i guariti sono stati 1.121 per un totale di 204.763 nella Regione.

I 33 nuovi decessi sono così distribuiti a livello territoriale: uno a Piacenza; due nella provincia di Parma; sette nella provincia di Modena; nove in provincia di Bologna e tre nel ferrarese. Sei in provincia di Reggio Emilia; due in provincia di Forlì-Cesena e due nel riminese. Infine, si segnala il decesso di una donna di 95 anni, diagnosticata dall’Ausl di Bologna, ma residente in provincia di Roma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.459.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 386 nuovi casi e Modena con 379; poi Rimini (289) e Reggio Emilia (247), quindi Ravenna (196), Parma (164) e Ferrara (139). Seguono Cesena (94), Forlì (72), Imola (69) e Piacenza (55).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 203, tre in più rispetto a ieri, 2.058 quelli negli altri reparti Covid. Sul territorio i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: nove a Piacenza, 12 a Parma, 17 a Reggio Emilia, 44 a Modena, 51 a Bologna, 16 a Imola, 23 a Ferrara, 6 a Ravenna, 3 a Forlì, 6 a Cesena e 16 a Rimini.