Coronavirus Germania, primo caso di variante brasiliana

(Adnkronos)

Per la prima volta è emerso in Germania un caso di variante brasiliana di Coronavirus in un passeggero atterrato a Francoforte. Ad annunciarlo il ministro degli Affari sociali dell'Assia, Kai Klose. Il paziente risultato positivo è arrivato in Germania ieri dal Brasile. In Germania sono già emersi in precedenza casi legati alle due varianti nuove del virus, quella britannica e quella sudafricana.