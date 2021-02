Coronavirus Lazio, 1.014 nuovi casi e 38 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.014 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti. "Voglio lanciare un appello al rispetto del distanziamento e all'utilizzo della mascherina, altrimenti ci troveremo costretti di nuovo ad applicare misure restrittive" avverte Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, nel bollettino quotidiano sulla situazione di Covid-19 a Roma e nelle province. Già ieri l'assessore aveva invitato alla prudenza: "E' il primo weekend in zona gialla e bisogna rispettare le regole, evitare gli assembramenti. Non vanifichiamo il lavoro fatto finora".

Nella Regione sono 56.443 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.273 ricoverati, 270 in terapia intensiva e 53.900 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 149.818, i decessi 5.239 e il totale dei casi esaminati è pari a 211.500.

Nella Asl Roma 1 - si legge nel bollettino - sono 146 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registrano 8 decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 239 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotre i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 6 decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 4 i ricoveri. Si registrano 7 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi con patologie.

Nelle province si registrano 283 casi e sono 11 i decessi nelle ultime 24h, prosegue il report quotidiano. Nella Asl di Latina sono 112 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 55, 66, 91 e 96 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 113 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 4 decessi di 71, 76, 88 e 94 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di 81, 94 e 95 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.