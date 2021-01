Coronavirus Lazio, 1.056 contagi e 16 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.056 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 16 morti e 1.921 guariti. I tamponi sono stati 25mila. "Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive" dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%" .

I casi a Roma città scendono sotto quota 500. "Nella Asl Roma 1 sono 130 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Un caso è un ricovero. Si registra un decesso di 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 268 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 82 e 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 46 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri".

"Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 134 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. - prosegue D'Amato - Si registrano tre decessi di 77, 78 e 94 anni con patologie. Nelle province si registrano 354 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 59 anni con patologie".

"Nella Asl di Frosinone si registrano 86 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 76 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 43 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 65, 69, 81, 86 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 44 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”, conclude D'Amato.

Per quanto riguarda i vaccini: "I ritardi nelle forniture di Pfizer impongono la priorità della somministrazione dei richiami. Oggi supereremo la quota delle 142 mila dosi somministrate nel Lazio (sono già oltre 10 mila quelle per gli over 80 anni) e oltre 22 mila le persone che già hanno ricevuto i richiami (circa 30% del dato complessivo nazionale). Su Salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni". E ancora in merito alle vaccinazioni per gli over 80: ''Le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio con modalità online sul sito salutelazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio".