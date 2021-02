Coronavirus Lazio, 717 nuovi contagi e 38 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 717 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 38 morti, mentre i guariti sono stati 2.390. Nel Lazio sono 61.490 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.373 ricoverati, 288 in terapia intensiva e 58.829 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 139.653, i decessi 5.022 e il totale dei casi esaminati è pari a 206.165.

"Oggi è il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti" dice l'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. "Bisogna mantenere alta l’attenzione", ribadisce D'Amato. "Diminuiscono dunque i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400".

Nella Asl Roma 1 sono 96 i casi nelle ultime 24 ore, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono invece tre i ricoveri. Si registrano undici decessi di persone con patologie pregresse. Nella Asl Roma 2 sono 234 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di persone patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 21 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 77 i casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 98 i casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di persone con patologie.

Nelle province si registrano 156 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 108 i nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 34 nuovi casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano cinque decessi di persone di 64, 76, 85, 87 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 8 casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 70 e 92 anni con patologie.