Coronavirus Lazio, oggi 847 nuovi casi e 33 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 847 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati nella Regione oltre 29mila tamponi. I guariti sempre da ieri sono 3.318. Gli attualmente positivi sono al momento 47.046, di cui 2.257 ricoverati, 268 in terapia intensiva e 44.521 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 161.679 e i decessi 5.324.



"Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive" dice l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici, la percentuale scende sotto il 3%. I casi a Roma città sono a quota 500".

La distribuzione per quartieri

Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 14 i ricoveri. Si registrano 4 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 180 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantacinque i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 5 decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 103 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 6 i ricoveri. Si registrano 3 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 8 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 81 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi con patologie.

Covid nelle province

Nelle province si registrano 142 casi e sono 7 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 38 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 79 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 3 decessi di 65, 73 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di 75, 79 e 93 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Le vaccinazioni

Proseguono regolarmente nel Lazio le vaccinazioni per gli 'over 80'. Ad oggi hanno ricevuto la somministrazione oltre 27mila, ossia il 7% di questa fascia di popolazione. Hanno effettuato la prenotazione oltre 230mila anziani (più 10mila prenotazioni domiciliari). Sul sito salutelazio.it è possibile consultare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80, tutte le info e le faq.