Coronavirus Liguria, 271 contagi e 17 morti: il bollettino

Sono in tutto 271 i nuovi casi registrati in Liguria di Coronavirus nelle ultime 24 ore secondo il bollettino reso noto oggi a fronte di 4629 tamponi molecolari. I morti sono stati 17 da ieri. In totale ad oggi i pazienti ospedalizzati in Liguria sono 682, 7 in meno di ieri, di cui 65 ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente si registrano 3735 persone in isolamento domiciliare.