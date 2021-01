Coronavirus Lombardia, 1.375 contagi e 44 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.375 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 44 morti. I dimessi/guariti sono stati 795. In aumento in Lombardia il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid: sono 405 (+7 rispetto a ieri). Cala invece il numero dei pazienti non in terapia intensiva: 3.428 (-71). Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti.

Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 373 di cui 163 a Milano città, Bergamo 62, Brescia 350, Como 127, Cremona 71, Lecco 50, Lodi 20, Mantova 81, Monza e Brianza 40, Pavia 70, Sondrio 34 e Varese 64.



Da oggi la Lombardia lascia la zona rossa ed entra in quella arancione con nuove regole. Entra in vigore, infatti, l'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, valida per 15 giorni.