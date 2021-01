Coronavirus Lombardia, 1.484 contagi e 46 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.484 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti per un totale da inizio pandemia di 26.712. I dimessi/guariti sono stati da ieri 4.465. I tamponi effettuati sono stati 18.777 per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 7,9%. In calo il numero dei ricoverati, 16 in meno, ma quelli in terapia intensiva aumentano di due unità.

Nella provincia di Milano sono 275 i nuovi casi di cui 132 a Milano città. In provincia di Varese, secondo i dati della Regione Lombardia i nuovi positivi sono 363, a Bergamo 80, a Brescia 251, a Como 234, a Cremona 30, a Lecco 55, a Lodi 13, a Mantova 23, a Monza e Brianza 89, a Pavia 27 e a Sondrio 2.