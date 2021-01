(Adnkronos)

Sono 1.488 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 62 morti. Il numero totale dei decessi sale quindi a 25.849 da inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 13.356 per un totale di 5.061.374 mentre i nuovi casi positivi sono 1.431 (di cui 52 'debolmente positivi'). Il rapporto tamponi-positivi si attesta invece al 10,7%.

Il numero di pazienti guariti/dimessi sale a 421.890 (+4.717), di cui 3.458 dimessi e 418.432 guariti, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 462 (+3). Quelli non in terapia intensiva scendono invece a 3.522 (-76).