Coronavirus Lombardia, 4.557 nuovi casi e 47 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 4.557 i contagi da Coronavirus in Lombardia oggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano a 28.275 il totale delle vittime dell'epidemia nella Regione che dal 1 marzo diventerà zona arancione.

Nella Regione un tampone su dieci è positivo. Nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 46.725. La percentuale di positività sale al 9,7% dall'8,2%. In totale le vittime sono state 28.275. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.071. In terapia intensiva ci sono 416 posti letto occupati, nove in più. I ricoveri in altri reparti aumentano di 10 unità per un totale di 4.034 pazienti Covid.