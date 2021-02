Coronavirus Lombardia, oggi 2.526 nuovi casi e 47 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 2.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti. Il rapporto tra positivi e test si attesta al 6,5%. I tamponi effettuati sono 38.465 (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici) per un totale di 6.039.796.

I pazienti guariti/dimessi sono 482.645 in tutto, da ieri 1.019, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva scendono a 359, in calo di 9, e i ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 3.583 con un aumento di 33 pazienti.

Sono 623 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Milano, di cui 250 in città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo i nuovi casi sono 176, a Brescia 579, a Como 211, a Cremona 70, a Lecco 77, a Lodi 37, a Mantova 98, a Monza 212, a Pavia 159, a Sondrio 10 e a Varese 211.