Coronavirus Lombardia, oggi 4.243 nuovi casi e 44 morti: bollettino 25 febbraio

(Adnkronos)

Sono 4.243 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 44 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 51.473 tamponi. I guariti o i dimessi sono stati 1.596. La percentuale di positività sale all'8,2%. I pazienti Covid in terapia intensiva sono 407, uno in più da ieri, mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 4.024, 78 in più rispetto a mercoledì. Nella Regione in totale ci sono stati 28. 228 decessi.

Sono 1.072 i nuovi casi positivi al Coronavirus, registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 409 a Milano città. A Bergamo i nuovi casi sono 329, a Brescia 973, a Como 305, a Cremona 103, a Lecco 137, a Lodi 57, a Mantova 215, a Monza e Brianza 356, a Pavia 243, a Sondrio 31 e a Varese 316.