Coronavirus Marche, oggi 117 nuovi casi: bollettino 22 febbraio

Sono 117 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino reso noto oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.047 tamponi. Dei positivi individuati tre in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, sette in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e cinque fuori Regione.

Il rapporto tra positivi e testati è pari al 16%.