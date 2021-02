Coronavirus, Mastroianni: "Settimana decisiva, valutare lockdown"

(Adnkronos)

"Ora più che mai serve la massima attenzione e bisogna stare molto accorti e valutare misure più stringenti e anche l'idea di un lockdown. Siamo di fronte a una settimana decisiva". Lo afferma all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma.



In merito alle polemiche sulle parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha auspicato un immediato lockdown nazionale, Mastroianni è categorico: "Non voglio entrare nella discussione, ma siamo in una situazione preoccupante".