Coronavirus Napoli, 300 nuovi casi ogni giorno: il bollettino

(Adnkronos)

A Napoli si registrano circa 300 nuovi casi di covid ogni giorno nell'ultima settimana. Sono 5.231 le persone residenti a Napoli attualmente positive al coronavirus, come si legge nel bollettino diffuso dal Comune di Napoli con i dati aggiornati ad oggi, mercoledì 3 marzo. I casi di coronavirus in più rispetto all'ultimo bollettino diffuso lo scorso mercoledì 24 febbraio sono 2.106.

Dei 5.231 attualmente positivi, 5.090 sono in isolamento domiciliare e 141 sono ricoverati in ospedale, di cui 18 in terapia intensiva. Il totale dei positivi a Napoli da inizio pandemia è 48.763, con 42.277 guariti e 1.255 deceduti. Sono 64 i decessi legati al Covid-19 registrati a Napoli nell'ultima settimana.