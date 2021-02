Coronavirus Napoli, due casi di variante brasiliana al Cotugno

(Adnkronos)

Coronavirus a Napoli, due casi di variante brasiliana sono stati individuati all'ospedale Cotugno, afferente all'Azienda ospedaliera dei Colli. Si tratta di due pazienti, uno ancora ricoverato in regime di ricovero ordinario e in buone condizioni di salute, un altro già dimesso. I due casi sono emersi da un'attività svolta a campione. Secondo quanto si apprende, il paziente ancora ricoverato non proveniva da viaggi all'estero.