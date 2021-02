Coronavirus Napoli, nuovo arcivescovo positivo a Covid

(Adnkronos)

Il nuovo arcivescovo di Napoli è risultato positivo al Covid. Per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, quindi, sono state sospese le celebrazioni e le visite programmate di Monsignor Domenico Battaglia. 'Don Mimmo', come lo chiama chi gli è vicino, ha fatto il suo ingresso nell'Arcidiocesi di Napoli lo scorso 2 febbraio con una cerimonia nel Duomo cittadino, preceduta da un incontro con le autorità nel Palazzo arcivescovile.

Anche l'arcivescovo uscente, il cardinale Crescenzio Sepe, aveva contratto il Covid a gennaio ed è stato ricoverato per diversi giorni all'ospedale Cotugno di Napoli. Anche se guarito lo scorso 30 gennaio, il cardinale Sepe non ha potuto partecipare alla celebrazione per l'ingresso in Diocesi di monsignor Battaglia perché aveva bisogno di un periodo di riposo.