Coronavirus, "nel mondo ci sono 4mila varianti"

(Adnkronos)

Ci sono circa 4mila varianti del virus nel mondo e tutti i produttori, comprese Pfizer e AstraZeneca, stanno tentando di migliorare i loro vaccini per garantire l'immunità anche contro le nuove versioni del Covid-19. Lo ha riferito NNadhim Zahawi, il sottosegretario del governo britannico responsabile della campagna di vaccinazione, intervenendo ai microfoni di Sky News. Per Zahawi, "è molto improbabile" che gli attuali vaccini non siano efficaci contro le attuali varianti del virus, "specialmente quando si tratta di casi gravi e di ospedalizzazioni".