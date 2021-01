Coronavirus Piemonte, 1.062 contagi e 43 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.062 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi, 28 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 43 morti, di cui 5 oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 22.175 tamponi. Il totale dei casi positivi diventa quindi 224.916, di cui 20.155 Alessandria, 11.663 Asti, 7.733 Biella, 30.958 Cuneo, 17.634 Novara, 117.382 Torino, 8.389 Vercelli, 8.057 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1151 a residenti fuori Regione ma in carico alle strutture sanitarie locali.

I ricoverati in terapia intensiva sono stati 151 (- 12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.194 (- 86 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.122. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.442.963 (+ 22.175 rispetto a ieri), di cui1.016.029 risultati negativi.

Da inizio pandemia il totale dei deceduti è di 8736 positivi al virus, 1326 Alessandria, 570 Asti, 368 Biella, 1.034 Cuneo, 730 Novara, 3944 Torino, 401 Vercelli, 282 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 203.713 (+936 rispetto a ieri), 17.793 Alessandria, 10.416 Asti,7.006Biella, 28.505 Cuneo, 15.953 Novara, 106.458 Torino, 7.661 Vercelli, 7.249 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1050 extraregione e 1622 in fase di definizione.