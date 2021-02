Coronavirus Piemonte, 438 nuovi casi e 14 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 438 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 14 morti, di cui uno oggi. La percentuale di positività è al 4,3% sui 10.263 tamponi eseguiti. Da inizio pandemia ci sono stati, quindi, 237.872 contagi, di cui 21.118 ad Alessandria, 12.348 ad Asti, 8.140 a Biella, 32.342 a Cuneo, 18.591 a Novara, 124.925 a Torino, 8.767 a Vercelli, 8.600 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.859 sono in fase di elaborazione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 144 ( + 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.933 (+ 20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.232. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.745.340 (+10.263 rispetto a ieri), di cui 1.088.884 risultati negativi.

Il totale delle vittime è 9.145 morti in Regione da inizio pandemia. I pazienti guariti sono complessivamente 216.418 in aumento di 459 unità rispetto a ieri.