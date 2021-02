Coronavirus Piemonte, oggi 1.454 nuovi casi e 20 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.454 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. La percentuale di positività è al 6.8% sui 21.391 tamponi fatti.



Il totale dei contagi diventa, quindi, 247.546 di cui 21.670 ad Alessandria, 12.686 ad Asti, 8.495 a Biella, 33.452 a Cuneo, 19.221 a Novara, 130.588 a Torino, 9.133 a Vercelli, 9.152 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.208 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.941 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 162, 10 in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti Covid sono 1.909. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.239.