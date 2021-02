Coronavirus Piemonte, oggi 514 contagi e 11 morti: i dati

(Adnkronos)

Sono 514 i nuovi contagi di Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio. Si registrano altri 11 morti.

I nuovi casi sono pari al 4,7 % degli 11.050 tamponi eseguiti, di cui 7029 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa quindi 227.639. I ricoverati in terapia intensiva sono 153 ( + 7 rispetto a ieri), i pazienti non in terapia intensiva sono 2.151 (+ 29 rispetto). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.943.

Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza nella regione è ora di 8.858. I pazienti guariti sono complessivamente 206.534 (+ 551).