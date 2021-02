Coronavirus Piemonte, oggi 619 nuovi casi e 35 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 619 oggi i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi, 9 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 35 morti. La percentuale dei positivi Covid sui 19.175 tamponi eseguiti è del 3,2%. Dei 619 nuovi casi, gli asintomatici sono 310.

Il totale dei casi positivi diventa, quindi, 233.409, distribuiti territorialmente in questo modo: 20.824 ad Alessandria, 12.119 ad Asti, 8.034 a Biella, 31.926 a Cuneo, 18.293 a Novara, 122.165 a Torino, 8644 a Vercelli, 8403 a Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1168 residenti fuori Regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1833 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148 , invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2040. Le persone in isolamento domiciliare sono 9866 I tamponi diagnostici finora processati sono 2.640.599, di cui 1.063.001 risultati negativi.

Il totale aggiornato a oggi, 9 febbraio, è di 9049 deceduti risultati positivi al Covid nella Regione.