Coronavirus Puglia, 1.018 contagi e 31 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.018 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. Scendono i nuovi casi ma calano anche i test che si fermano a 9.887. Dei nuovi positivi 370 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 148 nella provincia Bat, 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 190 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Ieri su 11.524 tamponi c'erano stati 1.275 casi di positività. Oggi si registrano 31 decessi: 9 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Ieri erano stati 26. Il numero complessivo è di 2.975. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.230.116 test. Sono 56.611 i pazienti guariti (ieri erano 55.388) e 54.547 i casi attualmente positivi (ieri 54.784), in continuo calo. Buono anche il dato sui ricoverati: sono 1.480 contro i 1.497 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 114.133, così suddivisi:43.741 nella provincia di Bari; 12.908 nella provincia di Bat; 8.230 nella provincia di Brindisi; 24.292 nella provincia di Foggia; 9.300 nella provincia di Lecce; 14.990 nella provincia di Taranto; 569 attribuiti a residenti fuori regione; 103 provincia di residenza non nota.