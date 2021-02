Coronavirus Puglia, 379 nuovi casi e 36 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 379 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti. I tamponi effettuati sono stati 4.122 da cui sono emersi 126 positivi in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.

Ieri i positivi emersi erano stati 1.069 su 8.186 test. Aumenta nuovamente il numero di morti. Sono 36: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Ieri erano stati 13. In totale i morti in Puglia da quando l'infezione è partita sono stati 3.228. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.316.798 test. Buono il dato sui pazienti guariti: sono arrivati a quota 67.974 mentre ieri erano a 66.971 (+1003). Questo fa abbassare anche il dato dei casi attualmente positivi che sono 52.084 rispetto ai 52.744 di ieri (-660).

Purtroppo aumentano i pazienti ricoverati che sono 1.582 a fronte dei 1.561 di ieri (+21). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 123.286, così suddivisi: 46.892 nella provincia di Bari; 13.659 nella provincia di Bat; 8.882 nella provincia di Brindisi; 26.047 nella provincia di Foggia; 10.426 nella provincia di Lecce; 16.683 nella provincia di Taranto;587 attribuiti a residenti fuori regione; 110 provincia di residenza non nota.