Coronavirus Puglia, 879 nuovi casi e 26 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 879 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.701 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti: 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella provincia Bat, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Dei 26 decessi 11 in provincia di Bari, 6 in provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti sono risultati 36. In tutto i decessi dall'inizio della pandemia sono stati 3.254. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.325.499 test. Sono 69.209 i pazienti guariti (ben 1.245 in più). Ieri erano arrivati a quota 67.974. Di conseguenza cala anche il numero dei casi attualmente positivi: sono 51.702 rispetto 52.084 (quasi 400 in meno).

I ricoverati attuali sono in aumento, 1602 rispetto ai 1.582 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 124.165, così suddivisi: 47.266 nella provincia di Bari; 13.745 nella provincia di Bat; 8.934 nella provincia di Brindisi;26.203 nella provincia di Foggia; 10.492 nella provincia di Lecce; 16.826 nella provincia di Taranto; 585 attribuiti a residenti fuori regione; 114 provincia di residenza non nota.