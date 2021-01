Coronavirus Puglia, oggi 1.069 contagi: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.069 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 13 morti.

Salgono rispetto a ieri in Puglia i nuovi casi positivi al covid 19, un dato che va messo in relazione con la diminuzione del numero dei test effettuati. Secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi sono stati registrati 8.186 test per l'infezione. Questa la distribuzione sul territorio dei nuovi casi: 354 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia Bat, 321 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia non nota è stato attribuito e riclassificato.

Ieri erano stati 871 i nuovi contagi su 9.690 tamponi. Quindi ci sono quasi 200 casi in più a fronte di circa 1500 test in meno. In tutto sono 3.192 i cittadini pugliesi deceduti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.312.676 test.

I pazienti ricoverati sono 1.561 contro i 1.552 di ieri (+9).Il totale dei casi positivi Covid dall'inizio dell'emergenza in Puglia è di 122.907.