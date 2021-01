Coronavirus Puglia, oggi 1.159 contagi: bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.159 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio. Si registrano altri 25 morti. In crescita, quindi, i nuovi casi: ieri erano 850 su 12.422 tamponi, oggi il numero di test si attesta a 11.485. Così il bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. E' come al solito la provincia di Bari a guidare la classifica dei contagi: 470. Sono, invece, 72 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia Bat, 119 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test. E' in crescita anche il numero di pazienti guariti, 53.822 contro i 52.598 di ieri (+1224). Decrescono i casi attualmente positivi, sono 55.101 contro i 55.191 di ieri.

Sale leggermente il dato complessivo di ricoverati, a 1498 (+2). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 111.840, così suddivisi:42.893 nella provincia di Bari; 12.668 nella provincia di Bat; 8.116 nella provincia di Brindisi; 23.850 nella provincia di Foggia; 9.053 nella provincia di Lecce; 14.593 nella provincia di Taranto; 563 attribuiti a residenti fuori regione; 104 provincia di residenza non nota.