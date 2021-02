Coronavirus, Roma sotto i 600 nuovi casi. I dati del 16 febbraio

(Adnkronos)

Coronavirus, "Roma sotto i 600 nuovi contagi". L'assessore alla Sanità in Regione Alessio D'Amato rende noto il numero dei nuovi casi nella Capitale, calcolando anche che "il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%". Nel Lazio i nuovi casi sono stati 894 e 32 i morti. I test da ieri sono stati 31mila. I guariti o dimessi sono stati 2.031.

Nella Regione i positivi al Covid sono al momento 37.261, di cui 2.065 ricoverati, 253 in terapia intensiva e 34.943 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 178.160, i decessi 5.538 e il totale dei casi esaminati è pari a 220.959.

Asl Roma 1 - Nelle ultime 24 ore 299 nuovi casi e sette morti;

Asl Roma 2 - 200 contagi da ieri e quattro morti;

Asl Roma 3 - 75 nuovi casi e sei decessi;

Asl Roma 4 - Sono 21 i casi da ieri e un morto;

Asl Roma 5 - Un morto e 52 i casi nelle ultime 24 ore;

Asl Roma 6 - Sono 65 contagi da ieri e 4 morti;

Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti

Nella Asl di Latina sono 37 i nuovi casi e 5 morti. Nella Asl di Frosinone si registrano 98 nuovi contagi e due morti. Nella Asl di Viterbo si registrano 28 nuovi casi e un morto. Nella Asl di Rieti si registrano 19 nuovi casi e un morto.