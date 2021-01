Coronavirus Sardegna, 138 contagi e 3 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 138 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti. I test rapidi in più eseguiti sono stati 4.343, il rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti porta l’Isola ad un tasso di positività del 3,1%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 468 (-4 rispetto al dato di ieri), 44 (-4) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.286, 887 le persone in più guarite.

Dei 37.396 casi positivi complessivamente accertati, 8.595 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.158 (+12) nel Sud Sardegna, 3.047 (+7) a Oristano, 7.524 (+38) a Nuoro, 12.072 (+53) a Sassari.