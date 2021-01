Coronavirus Sardegna, 237 contagi e 7 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 237 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. I tamponi rapidi sono stati 4.490. Il tasso di positività al Covid 19 si attesta oggi in Sardegna al 5,2%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 465 (-6 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il dato delle terapie intensive con 43 ricoveri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.845, mentre quelle guarite in più sono 813. Dei 37.884 casi positivi complessivamente accertati, 8.707 (+60) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.188 (+14) nel Sud Sardegna, 3.084 (+11) a Oristano, 7.616 (+44) a Nuoro, 12.289 (+108) a Sassari.