Coronavirus Sardegna, oggi 73 nuovi casi e 7 morti: bollettino 20 febbraio

(Adnkronos)

Sono 73 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. In totale sono stati eseguiti 717.300 tamponi, 2.227 i test in più rispetto al dato precedente. la percentuale di positività è del 3,2%. I guariti sono stati 115 da ieri per un numero totale di 26.035 dall'inizio dell'emergenza, mentre i decessi sono stati in tutto 1.109. I pazienti ricoverati in ospedale sono 277, mentre sono 29 quelli pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.974.

Sul territorio, dei 40.655 casi positivi complessivamente accertati, 9.580 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.512 nel Sud Sardegna, 3.450 a Oristano, 8.105 a Nuoro, 13.008 a Sassari.