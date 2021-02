Coronavirus Sicilia, 332 nuovi casi e 21 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Contagi in calo in Sicilia, dove secondo il bollettino di oggi 15 febbraio nelle ultime 24 ore si sono registrati 332 nuovi casi di Covid 19, il dato più basso dall'inizio dell'anno. Si registrano inoltre nelle ultime 24 ore 21 morti mentre i guariti sono 628.

I tamponi processati nell'isola in un giorno sono stati 18.637. Gli attuali positivi sono 34.549, 317 in meno rispetto a ieri. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.035, mentre si trovano in terapia intensiva 165 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 110 sia a Palermo che a Catania, 51 a Messina, 5 a Ragusa, 9 a Trapani, 16 a Siracusa, 19 a Caltanissetta, 2 ad Agrigento e 10 a Enna.