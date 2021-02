Coronavirus Sicilia, 613 nuovi casi e 15 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 613 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 15 morti. I dimessi o guariti sono stati 1.262 nelle ultime 24 ore. In tutto nell'isola ci sono 27.026 positivi, 664 in meno rispetto a ieri, e di questi 799 sono ricoverati in regime ordinario, 131 in terapia intensiva e 26.096 sono in isolamento domiciliare.