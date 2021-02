Coronavirus Sicilia, 836 nuovi casi e 23 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 836 i nuovi casi di Covid 19 oggi in Sicilia su 25.710 tamponi. Secondo il bollettino odierno i morti per Coronavirus sono stati 23 nell'isola, mentre sono 1.101 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola al momento ci sono 39.266 positivi - 288 in meno di ieri - di cui 1.228 ricoverati in regime ordinario, 177 in terapia intensiva e 37.861 in isolamento domiciliare.