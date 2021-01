Coronavirus Sicilia, oggi 1.439 contagi: i dati

(Adnkronos)

Sono 1.439 i nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 17 gennaio, della protezione civile. Si registrano altri 35 morti nella regione, che da oggi è in zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 44.527 tamponi. Sono 46.425 gli attualmente positivi, inclusi 208 pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). Il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia sale a 2.989, mentre sono 120.729 i casi totali.