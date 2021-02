Coronavirus Spagna, superati i 3 milioni di casi

(Adnkronos)

Oltre tre milioni i casi di Coronavirus in Spagna dall'inizio della pandemia. Secondo il bollettino di oggi nel Paese sono stati registrati 16.402 nuovi contagi Covid per un totale di 3.005.487 infezioni. Sono 63.061 invece i morti, con 766 vittime in più rispetto a ieri, il numero più alto toccato dallo scorso aprile.

Intanto il governo di Madrid, per frenare la diffusione delle varianti, ha stabilito l'estensione al primo marzo dei controlli lungo il confine con il Portogallo in vigore dal 28 gennaio.