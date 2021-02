Coronavirus Umbria, 382 nuovi casi e 3 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 382 i nuovi contagi da Coronavirus in Umbria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Crescono anche i ricoveri. Oggi sono 484, 26 più di ieri, mentre sono 73 (+3) i pazienti in terapia intensiva. I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 382 (+8,8% su ieri) e i guariti 177 (+0.58%). In totale i morti sono stati 184. Sono 3.611 i tamponi e 4.010 i test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività totale del 5%.