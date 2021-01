Coronavirus Veneto, 1.198 contagi e 75 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.198 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 75 morti. Da inizio epidemia i casi di positività al Covid sono stati 303.687, mentre i decessi sono stati 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti, malati di Coronavirus, ricoverati in area non critica sono scesi oggi a 2.416 (-49), mentre quelli nelle terapie intensive 321 (-12).