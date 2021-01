Coronavirus Veneto, oggi 572 contagi e 52 morti: bollettino

(Adnkronos)

Scendono a 572 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 28 gennaio. Si registrano altri 52 morti, secondo quanto reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 32.662 tamponi. "Sta calando sempre di più l'incidenza tamponi positivi/tamponi effettuati: ora è all'1,75", ha spiegato Zaia, sottolineando che "c'è sempre meno incidenza degli asintomatici ed è un aspetto che stiamo studiando". In ospedale si trovano ancora 2.369 pazienti: di questi, 2.086 (-99 rispetto a ieri) sono ricoverati in area non critica mentre 283 (-7) si trovano in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono oltre 14mila. Il totale dei decessi in Veneto dall'inizio dell'emergenza sale a 8.809.