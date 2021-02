Coronavirus Veneto, oggi 708 nuovi casi e 31 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 708 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. I dimessi/guariti sono stati 1.030. "Abbiamo un indice Rt allo 0,72, e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100 mila abitanti in una settimana" ha detto il governatore Zaia. "Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi", aggiungendo che "tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni".