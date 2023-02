Corradini D’Arienzo (Simest), 'oltre 90 mln a 400 Pmi in ultimo biennio'

Nell’ultimo biennio, grazie alle risorse del Fondo 394 e a quelle stanziate dal Pnrr, Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, ha finanziato in Sicilia, con più di 90 milioni, oltre 400 Pmi per la realizzazione di progetti di espansione all’estero e di innovazione tecnologica. Risorse investite per lo più per la realizzazione di progetti innovativi di transizione digitale e green. Oltre ai finanziamenti, l’attività ha incluso anche operazioni di ingresso diretto nel capitale di imprese. E quanto è successo, fra gli altri, con Irritec, azienda siciliana fra i leader mondiali nell’irrigazione a goccia (tecnologia altamente sostenibile che permette di ridurre i consumi di acqua ed energia in agricoltura).

Grazie alla collaborazione con Simest l’impresa di Capo d’Orlando (Messina) ha realizzato importanti progetti di crescita internazionale in Messico e Brasile. "Grazie al nuovo piano strategico ‘Impatto d’impresa. Sì, un patto per la crescita’ Simest punta a rafforzare il proprio sostegno a favore dello sviluppo internazionale delle imprese italiane, favorendo, grazie a un’evoluzione degli strumenti, una crescita sostenibile a livello economico, sociale e ambientale - ha detto Regina Corradini D’Arienzo, amministratore delegato di Simest -. La nostra attività si estenderà anche al supporto delle filiere produttive e includerà un servizio di consulenza, strategico per l’internazionalizzazione. Si tratta di innovazioni importanti che, grazie alla cooperazione sistemica con tutti gli attori istituzionali, alla collaborazione col sistema bancario e alla stretta sinergia col Gruppo Cdp, ci permetteranno di essere ancora più incisivi rispetto al passato".