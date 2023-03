Correre è sempre una buona idea, ma correre di sera è meglio. Il corpo non funziona alla stesso modo durante tutto il giorno, lo conferma una ricerca scientifica olandese che ha provato a dare una risposta univoca: durante le ore notturne l'organismo è più flessibile e la temperatura corporea è più alta, quindi le prestazioni atletiche possono essere migliori che in qualsiasi altro orario. Inoltre secondo i test fare attività fisica in questi orari aiuta a tenere sotto controllo la glicemia.