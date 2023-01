Corridoi ecologici per le api europee

L'Ue sta sviluppando un piano per la creazione di una rete di corridoi ecologici per gli insetti impollinatori, che soffrono sempre di più per perdita di habitat e inquinamento. Un terzo delle specie di api, farfalle e sirfidi sono a rischio in Europa, e con loro anche l’agricoltura. La riproduzione dell’80% delle piante continentali dipende infatti dall’azione degli insetti impollinatori. Senza questi preziosi insetti si stima che la produzione agricola subirebbe un danno di almeno 5 miliardi di euro l’anno e che alcune colture subirebbero un calo della produzione del 50%.