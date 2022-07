Corriere della Sera, Cairo ricompra sede via Solferino

E' stato raggiunto l'accordo tra Rcs e Blackstone dopo la lunga battaglia giudiziaria che aveva visto 'soccombere' Urbano Cairo sia in primo che in secondo grado a Milano. La sede del Corriere della Sera in via Solferino torna così nelle mani del gruppo editoriale. Lo si apprende da fonti finanziarie.

Cairo avrebbe riconosciuto il 'disagio' causato dalla controversia con Blackstone e tra le parti si è arrivati a un accordo: è stata riacquistata solo la sede Corriere della Sera in via Solferino a Milano "per 60 milioni di euro", sede "che nel 2013 era stata acquistata per 30milioni dal fondo americano".