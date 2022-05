Corruzione, appalti truccati a Milano: 11 arresti

Tangenti per le mense nelle scuole e Rsa

I Guardi di Finanza di Milano ha arrestato 11 persone accusate a vario titolo di corruzione negli appalti per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva presso scuole e istituti per anziani, e di pulizie presso uffici pubblici. Ricostruito un complesso e capillare sistema corruttivo, sviluppato da alcuni indagati, attraverso il quale, nell’arco di un anno, sono stati assegnati con modalità illecite, undici contratti di fornitura, per un valore complessivo di 39 milioni di euro.