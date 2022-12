Corruzione, blitz nel Palermitano

Corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono le accuse contestate, a vario titolo, a tre persone, tra cui il sindaco di Giardinello (Palermo), destinatarie di altrettante misure cautelari eseguite alle prime ore di stamani dai carabinieri della Compagnia di Partinico su delega della Procura di Palermo. Per due indagati - tra cui il primo cittadino - è scattato il divieto di dimora nel Comune di residenza (dove il sindaco esercita il mandato) e per un altro quello nell'intera provincia.