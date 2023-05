Corsa su strada, Campionato ASI. Conto alla rovescia

Mancano meno di tre settimane alla Garda Riviera Run, la Mezza maratona agonistica valida per il Campionato Nazionale Assoluto e Master ASI 2023.

La prestigiosa manifestazione, nel magico scenario del Lago di Garda con un percorso totalmente pianeggiante tutto a bordo lago, è prevista per sabato 29 aprile 2023 con partenza alle ore 9 da Torri del Benaco con arrivo ad Assenza di Brenzone in località Acqua fresca.

Nello scenario della sponda orientale del Lago di Garda in primavera, una “prima” di tutto rispetto e di assoluto valore. La bellezza del percorso non deve lasciare in secondo piano l’aspetto sportivo; la corsa “Regina” della giornata è una Mezza Maratona valevole per il Campionato Nazionale ASI della specialità. Per partecipare alla gara sulla distanza di km 21.097, tutti gli atleti dovranno essere in possesso del tesseramento ASI in regola il giorno della gara. Il tempo limite è di massimo 3,00 ore, con obbligo di transito ai cancelli entro: 50 minuti al km 6, 110 minuti al km 13.